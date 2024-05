1 Erfolgreiche Bahnradfahrerin: Franziska Brauße will in Paris erneut eine Medaille holen. Foto: imago/Arne Mill

Allez, allez – der lange Weg nach Paris (XII): Die Olympischen Spiele 2024 beginnen in zwei Monaten. In unserer Serie stellen wir Athletinnen und Athleten vor, die in Frankreich erfolgreich sein wollen. Zu ihnen gehört auch eine Bahnradfahrerin, die schon alles gewonnen hat.











Es ist nur ein kleines Tattoo auf der Rückseite des linken Armes, aber eines mit großer Bedeutung. Denn es zeigt, dass Franziska Brauße schon erlebt hat, wovon andere Athletinnen und Athleten noch träumen. Die fünf olympischen Ringe hat sich die Bahnradfahrerin stechen lassen, als Erinnerung an den wichtigsten Moment ihrer Karriere. Und ein bisschen auch als Motivation. Denn in Paris, bei den Sommerspielen 2024, soll es noch einmal rundgehen. Am nötigen Antrieb wird es dem Deutschland-Vierer dabei nicht fehlen. Dank Franziska Brauße und deren besonderer Geschichte.