Regierungswechsel in den USA

8 Per Tweet hat Donald Trump US-Verteidigungsminister Mark Esper (rechts) entlassen. Foto: AFP/Nicholas Klam

Der US-Präsident denkt gar nicht daran, an seinen Nachfolger Joe Biden zu übergeben. Stattdessen entlässt er jeden Kritiker und umgibt sich mit Getreuen – um einen letzten Abwehrkampf zu führen.









Washington - In der Endphase seiner Amtszeit wechselt Donald Trump mit dramatischer Geste das Führungspersonal in Schlüsselministerien aus, statt die Übergabe der Macht an seinen Nachfolger Joe Biden vorzubereiten. Das sture Jetzt-erst-recht nährt Befürchtungen, nach denen der Amtsinhaber bis zum Schluss einen kompromisslosen Blockadekurs fährt.