Lovepop am Wasser im Wasser

16 Das Lovepop Open Air und Club Festival lädt dieses Jahr zum zweiten Mal queeres und open-minded Publikum zum Feiern am Fluss ein. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Das gute Wetter hielt kurzzeitig an, am späten Abend legten die vorhergesagten Regenschauer aber doch los: Der Freitag auf dem Lovepop Festival auf Fridas Pier war verregnet. Der Samstag verspricht trockener zu werden.









Dirk Wein steht am Eingang von Fridas Pier, begrüßt jeden Gast persönlich. Immer wieder blickt der Lovepop-Festival-Mitveranstalter gen Himmel, um 19 Uhr sieht die Lage noch gut aus, die Sonne scheint und wird bald untergehen. Zur Golden Hour taucht sie das Pier am Neckar in warmes Licht. „Später bekommen wir wahrscheinlich nochmal Regen“, prophezeit Wein und soll recht behalten.