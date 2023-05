1 Beim Bremsen und in Kurven quietschen Stadtbahnen oft. Die SSB will das eindämmen. Doch das System ist noch nicht in Betrieb. Foto: Alexandra Kratz

Seit Herbst sind zwei besondere Anlagen in Stuttgart betriebsbereit, um den Schienenlärm zu reduzieren. Bisher erfüllen sie diese Aufgabe aber nicht. Denn mit dem Schmiermittel gibt es Probleme.









Stadtbahnen sind laut, besonders dann, wenn sie sich in Kurven legen, über Weichen fahren oder beim Bremsen. Anwohner in Möhringen kritisieren das seit Jahren. Insbesondere der Bereich rund um den stark frequentierten Möhringer Bahnhof, wo Bahnen beinahe im Minutentakt halten und anfahren, ist vom Schienenlärm betroffen. Doch Besserung ist in Sicht. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) hat zwei Systeme installiert, die den Lärm mindern sollen, zwei Versuchsanlagen zur Schienenkopfkonditionierung. Eine ist in Stuttgart-West bei der Haltestelle Schlossstraße und eine bei der Haltestelle Vaihinger Straße in Möhringen. Sie sollen die Gleise schmieren und so den Lärm der darüberfahrenden Bahn reduzieren. „Die beiden Anlagen sind seit vergangenem Herbst betriebsbereit“, sagt Birgit Kiefer, eine Sprecherin der SSB. In Betrieb sind sie aber noch nicht, denn für das Schmiermittel, das die SSB verwenden wollte, liegt keine Genehmigung vor.