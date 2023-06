23 Dauerbrenner: Pascal Stenzel hat diese Saison noch nicht eine Minute verpasst. Foto: Baumann

Warum der Rechtsverteidiger Pascal Stenzel vom VfB Stuttgart sich auf der Bielefelder Alm, wo der Fußball-Zweitligist am Freitag zu Gast ist, gut auskennt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Rick van Drongelen vom Hamburger SV und Jannik Müller von Dynamo Dresden waren in dieser Saison in der Zweiten Fußball-Bundesliga schon richtig oft am Ball. Der eine bringt es nach sieben Spieltagen auf 647 Ballkontakte, der andere auf 610. Damit belegen die beiden Innenverteidiger in dieser Statistik aber „nur“ die Plätze zwei und drei – mit Pascal Stenzel vom VfB Stuttgart können sie nicht mithalten.