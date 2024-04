Rebel Wilson (44) hat auf Instagram erneut gegen den britischen Schauspieler Sacha Baron Cohen (52) geschossen - nur wenige Stunden, nachdem er und Isla Fisher (48) ihre Trennung bekannt gegeben haben. Laut der britischen Zeitung "The Sun" sollen Wilsons Behauptungen, ihr Kollege habe sie sexuell belästigt, für Fisher der Auslöser gewesen sein, um die bereits im vergangenen Jahr erfolgte Trennung nun bekannt zu geben.

Sie bezeichnet Sacha Baron Cohen erneut als "Arschloch"

Kurz nach der Bekanntgabe der Scheidung hat Rebel Wilson in einer Story auf ihrem Instagram-Account gegen Baron Cohen nachgelegt. Die Schauspielerin machte zunächst Werbung für eine Live-Show am Montag in Los Angeles, während der sie über ihr Buch "Rebel Rising" sprechen wird. In diesem erhebt sie schwere Vorwürfe gegen Baron Cohen. Danach postete sie das Cover des Buches und schrieb dazu: "Jetzt in den USA erhältlich. Großbritannien und Australien werden vorübergehend durch ein Arschloch verzögert, aber nicht für lange." Damit bezieht sie sich auf Sacha Baron Cohen, von dem sie bereits zuvor behauptet hatte, er versuche sie mithilfe von teuren Anwälten und PR-Krisenmanagern zum Schweigen zu bringen.

Schauspielerin Rebel Wilson arbeitete 2016 in "Der Spion und sein Bruder" mit Baron Cohen zusammen. In ihrer jüngst erschienenen Autobiografie "Rebel Rising" erhebt sie schwere Vorwürfe gegen den "Borat"-Star. Am Set der Komödie habe er sie mehrfach schikaniert und sie sexuell belästigt. Baron Cohen bestritt die Vorwürfe umgehend und vehement und ließ von seinem Sprecher gegenüber "TMZ" ausrichten: "Wir wissen zwar, wie wichtig es ist, sich frei äußern zu dürfen, aber diese nachweislich falschen Behauptungen werden durch umfangreiche detaillierte Beweise direkt widerlegt. Dazu gehören zeitgenössische Dokumente, Filmmaterial und Augenzeugenberichte von Personen, die vor, während und nach der Produktion von 'Der Spion und sein Bruder' anwesend waren."

Baron Cohen und Fisher trennen sich nach mehr als 20 gemeinsamen Jahren

Nach den Anschuldigungen von Wilson macht Baron Cohen nun mit seiner gescheiteren Ehe Schlagzeilen. In einer gemeinsamen Erklärung verkündeten er und Isla Fisher am 5. April in ihren Instagram-Storys zu einem Tennisbild: "Nach einem langen Tennismatch über 20 Jahre legen wir endlich unsere Schläger ab. Im Jahr 2023 haben wir gemeinsam die Beendigung unserer Ehe beantragt. Für uns war der Schutz unserer Privatsphäre immer oberste Priorität und wir haben diese Änderung im Stillen durchgearbeitet." Die beiden lernten sich Jahr 2000 auf einer Party in Australien kennen. Die Verlobung erfolgte 2004. Das erste von drei gemeinsamen Kindern kam 2007 zur Welt. Weitere drei Jahre später läuteten schließlich die Hochzeitsglocken.