Reality-Show: Publikum wirft Felix von Jascheroff aus dem Dschungelcamp

1 Leyla Lahouar und Felix von Jascheroff traten zur Dschungelprüfung an. Foto: Stefan Thoyah/RTL/dpa

«GZSZ»-Star Felix von Jascheroff ist der nächste, der in der RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» die Koffer packen muss. Der Schauspieler hatte die Entscheidung kommen sehen.











Murwillumbah (dpa) - Felix von Jascheroff (41) muss dem Dschungel Ade sagen. Der "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Schauspieler erhielt im Voting die wenigsten Stimmen, verkündete das Moderations-Duo der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in der Nacht zum Donnerstag. "Ich wusste das, ich wusste, dass das passiert heute", sagte der Schauspieler nach der Entscheidung, über die No Angel Lucy Diakovska (47) bitterlich weinte. Und tatsächlich: Zuvor hatte er in der Folge gesagt, dass er der "Trauerkeks" sei und sich selbst als Nächstes aus der Show wählen würde.