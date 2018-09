RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart Tayfun Korkut: „Am Mittwoch ist alles wieder auf Null gestellt“

Von red 24. September 2018 - 13:02 Uhr

Alle Aussagen der Pressekonferenz mit Tayfun Korkut zum nachlesen. Foto: dpa

Der VfB Stuttgart reist in der englischen Woche nach Sachsen, um sich mit RB Leipzig zu messen. Wir haben alle Aussagen aus der Pressekonferenz vor dem Spiel zum nachlesen und im Video.

Stuttgart - Vier Spiele, zwei Punkte, der VfB Stuttgart kommt einfach nicht ins Rollen in der Bundesliga. Nun steht die erste englische Woche der noch jungen Saison an. Auswärts in Sachsen ist RB Leipzig der Gegner am 5. Spieltag (Mittwoch, 20.30 Uhr, Liveticker). Beim VfB fehlt Daniel Didavi weiter, auch Marc-Oliver Kempf und Alex Meyer fallen aus.

Möglich, dass Trainer Tayfun Korkut einige Änderungen plant. Alle Aussagen des Trainers gibt es hier zum nachlesen und im Video.