Unfall in Bad Cannstatt Lkw touchiert Caddy – Heckklappe trifft Fahrer am Kopf

Ein Lkw touchiert am Montagabend in Bad Cannstatt einen Caddy. Dessen Fahrer befindet sich zu diesem Zeitpunkt hinter dem Fahrzeug. Als die Heckklappe teilweise abreißt, wird der Fahrer am Kopf getroffen.