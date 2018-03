Raum Stuttgart Schöne Veranstaltungstipps für die Osterferien

Ostereier in den Baumwipfeln suchen? Der Schwarzwald macht es möglich. Welche Ausflugsziele die Region Stuttgart sonst noch bietet, sehen Sie in unserer Bildergalerie.





Stuttgart - Für viele bieten die Osterfeiertage die Möglichkeit, für ein paar Tage dem Alltag zu entfliehen und in den Urlaub zu fahren.

Doch auch wer nicht in den Bergen Ski fährt oder auf Mallorca Sonne tankt, kann in puncto Freizeitmöglichkeiten zu Hause auf seine Kosten kommen. Ob Tagesausflüge, sportliche Aktivitäten oder einfach nur Erholung und Abschalten vom Stress – auch in Stuttgart und Region gibt es über Ostern viele Ausflugsziele und Veranstaltungen für Kinder und Familien.

Die zweiwöchigen Osterferien enden in Baden-Württemberg am Sonntag, 8. April. Bis dahin kann sich ausgiebig erholen, wer frei hat. In unserer Bildergalerie zeigen wir Veranstaltungstipps für Unternehmungslustige.