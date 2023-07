6 Der Häckselplatze brannte zwischenzeitlich auf voller Länge. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Auf dem Häckselplatz im Teilort Gronau ist am Mittwochnachmittag ein großflächiger Brand ausgebrochen. Dieser hat die Feuerwehr noch am Donnerstag beschäftigt.









Die Rauchsäule war am Mittwoch sicherlich einigen im Bottwartal aufgefallen: Der Häckselplatz in der Verlängerung des Bergweges im Oberstenfelder Teilort Gronau stand in Flammen. Ursache für das Feuer war wohl die Witterung in Kombination mit Gärprozessen im Häckselgut. Zwischenzeitlich hatte sich der Brand gar auf rund 100 Metern über die gesamte Länge des Platzes ausgebreitet.