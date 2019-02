Raubzug in Sachsenheim

1 Auf Leergut in großen Mengen hatten es Diebe in Sachsenheim abgesehen. (Symbolbild) Foto: dpa

23 Kisten mit leeren Getränkeflaschen: diese Beute haben Diebe in Sachsenheim gemacht. Um an das Leergut zu gelangen, mussten die Täter einigen Aufwand betreiben.

Sachsenheim - Exakt 75 Euro und 90 Cent war die Beute wert, die Unbekannte in der Nacht auf Dienstag bei einem Getränkemarkt in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) gemacht haben. Wie die Polizei mitteilt, stahlen die Täter 23 Kisten mit leeren Flaschen und transportierten sie vermutlich mit einem Fahrzeug ab.

Täter kletterten über den Zaun

Um auf das Gelände zu kommen, kletterten sie über den Zaun des Händlers an der Sersheimer Straßen im Stadtteil Großsachsenheim und bedienten sich dann in einem Außenlager. Zeugen werden gebeten, sich beim Posten in Sachsenheim (0 71 47/27 40 60) zu melden.