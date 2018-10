Raub in Untertürkheim Jugendliche überfallen Elfjährigen mit Klappmesser

Von red/aim 22. Oktober 2018 - 17:30 Uhr

Jugendliche haben einen Minderjährigen in Untertürkheim mit Klappmessern bedroht. (Symbolfoto) Foto: dpa

Ein elfjähriger Junge ist an der Stadtbahnhaltestelle Untertürkheim am Montagvormittag Opfer eines Überfalls geworden. Er kann die mutmaßlichen Täter sehr ausführliche beschreiben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Stuttgart - Zwei bislang unbekannte Täter sollen am Montagvormittag einen elf Jahre alten Jungen am Carl-Benz-Platz (Stuttgart-Untertürkheim) überfallen haben. Wie die Polizei berichtet, war der Junge gegen 9.10 Uhr in ein Gebüsch an der Stadtbahnhaltestelle Untertürkheim getreten, um dort zu pinkeln als ihm zwei maskierte Jugendliche folgten und ihn bedrohten.

Mehr zum Thema

Laut Polizeimeldung sollen die Täter ein Klappmesser vorgehalten und Geld gefordert haben, bis der Junge ihnen einen geringen Betrag gab. Doch die Unbekannten ließen nicht von ihrem Opfer ab. Beide sollen den Jungen mit den Knien in den Bauch getreten haben, bevor sie zur Stadtbahnhaltestelle flüchteten. Dort stiegen sie vermutlich in eine Bahn in Richtung Feuerbach.

Täter tragen Pilotenjacken und Nikes

Obwohl der Elfjährige die Gesichter seiner Angreifer nicht sehen konnte, beschreibt er die Täter recht genau. Einer der beiden soll 16 oder 17 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß gewesen sein. Er habe eine dünne Statur und soll zum Tatzeitpunkt eine schwarze Pilotenjacke und weiße Sportschuhe der Marke Nike getragen haben. Es handelt sich um das Modell Airmax 97. Der zweite Täter soll etwas älter, größer und von kräftiger Statur gewesen sein. Der bestohlene Junge schätzt, dass er etwa 18 bis 20 Jahre alt und ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter groß ist. Auch er trug eine Pilotenjacke und 97er Airmax. Die Jacke soll grün und die Sportschuhe weiß gewesen sein.

Die unbekannten Jugendlichen trugen eine schwarze Sturmhaube und waren mit einem Klappmesser bewaffnet. Zeugen des Vorfalls melden sich unter folgender Telefonnummer: 0711/89905-778.