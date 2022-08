1 Die Polizei hat in Stuttgart-West vier Männer festgenommen. Foto: dpa/Silas Stein

Vier Männer bestehlen an der Stadtbahnhaltestelle Arndt/Spittastraße einen 43-Jährigen. Die Polizei kann die Tatverdächtigen kurze Zeit später festnehmen.















Die Polizei hat am Freitagabend an der Stadtbahnhaltestelle Schwab-/Bebelstraße in Stuttgart vier Männer festgenommen, die zuvor einen 43-Jährigen beraubt haben sollen. Laut Pressemitteilung stieg der Mann gegen 23.35 Uhr an der Haltestelle Arndt/Spittastraße aus, als er in der Folge von vier Männern festgehalten wurde.

Dabei sollen die Tatverdächtigen den Geldbeutel des Mannes gestohlen haben. Die Festgenommenen im Alter von 22 bis 24 Jahren wurden einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.