Raub in Stuttgart-Mitte

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Zwei junge Männer werden in Stuttgart-Mitte von einer unbekannten jungen Frau gebeten, sie auf dem Heimweg zu begleiten. Dann treffen sie auf eine Gruppe, die die unbekannte Frau offenbar kennt – und werden attackiert.









Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag in der Sophienstraße in Stuttgart-Mitte das Smartphone eines 19-Jährigen gestohlen und diesen dabei körperlich attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.