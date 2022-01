Raub in Stuttgart

1 Der Überfall ereignete sich im Stuttgarter Stadtgarten. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth/Lichtgut/Achim Zweygarth

Ein betrunkener 24-Jähriger ist im Stuttgarter Stadtgarten in der Nacht geschlagen und überfallen worden. Die Polizei kann in der Folge einen der Täter festnehmen.















Stuttgart - Drei Männer haben am frühen Sonntagmorgen in Stuttgart einen 24-Jährigen geschlagen und ausgeraubt – ein 18-Jähriger konnte festgenommen werden. Nach Angaben der Polizei nutzten die Täter den alkoholisierten Zustand ihres Opfers aus, das sich gegen 1 Uhr im Stadtgarten hinter der Mensa der Universität zur Erholung kurz auf den Boden setzte. So schlugen sie dem 24-Jährigen zunächst mehrfach mit der Faust ins Gesicht, bevor sie ihm schließlich seine Nike-Turnschuhe im Wert von etwa 190 Euro raubten. Anschließend vertrieben die Täter den 24-Jährigen und warfen eine Flasche nach ihm.

Die Polizei sucht Zeugen

Das Opfer, das sich bei dem Überfall leichte Verletzungen zuzog, begab sich in der Folge in die nahegelegene Tankstelle. Bei der eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei einen 18-Jährigen vorläufig festnehmen, der die geraubten Schuhe des Opfers trug. Er wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Seine bislang unbekannten Komplizen sollen zwischen 18 und 24 Jahre alt und dunkel bekleidet gewesen sein. Einer soll kurze blonde Haare haben, der andere hat ein südländisches Aussehen und war von etwas breiterer Statur als der Blonde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 bei der Polizei zu melden.