Raub in Freiberg am Neckar

1 Am Montagfrüh um kurz vor fünf Uhr wurde in Freiberg am Neckar ein Kiosk-Mitarbeiter überfallen. Foto: Imago// K. Schmitt

Die Kripo sucht Zeugen für einen Überfall in Freiberg am Neckar. Dort hat ein Unbekannter einen Kiosk-Mitarbeiter niedergeschlagen und mit zwei Kumpanen das Büdchen bestohlen.















Einen Kioskmitarbeiter überfallen und den Kiosk ausgeraubt haben drei Täter, nach denen die Kriminalpolizei fahndet. Der Mitarbeiter hatte am Montagfrüh um kurz vor 5 Uhr den Kiosk in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) aufschließen wollen und dabei einen Mann bei der Bude stehen sehen, den er für einen wartenden Kunden hielt, berichtet die Polizei. Beim Aufschließen bekam er unvermittelt einen Schlag von hinten in den Rücken.

Bis er sich wieder orientieren konnte, sah er zwei weitere Täter, die das Schiebetor der Kioskfront von innen aufschoben und aus dem Kiosk herauskamen. Daraufhin flüchteten die Täter: Zwei rannten die Bahnhofstraße in Richtung Ludwigsburger Straße davon, der Dritte in Richtung Friedrich-List-Straße. Zwei trugen schwarze medizinische Masken, einer eine schwarze Basecap. Sie wurden als „südländischer Typ“ beschrieben, so die Polizei. Das Polizeipräsidium sucht Zeugen unter Telefon 08 00 / 110 02 25.