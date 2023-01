1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Als ein 17-Jähriger an der Haltestelle Sportpark auf die Bahn nach Gerlingen wartet, wird er plötzlich von einem Unbekannten niedergeschlagen und beraubt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in Feuerbach.















Link kopiert

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist am Donnerstagnachmittag an der Stadtbahnhaltestelle Sportpark in Feuerbach von einem Unbekannten niedergeschlagen und bestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, wartete der Jugendliche gegen 16.30 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Sportpark auf die Stadtbahn in Richtung Gerlingen. Dort schlug ihm der Unbekannte plötzlich ins Gesicht, sodass der 17-Jährige zu Boden ging. Dabei stahl der Täter dem Jugendlichen das Karten-Etui aus dessen Jackentasche, bevor er in Richtung Bahnbrücke flüchtete.

Das Opfer beschreibt den Täter wie folgt: Zwischen 18 und 20 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß mit einem dunklen Teint. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Daunenjacke mit Kapuze, einer grauen Jogginghose und schwarzen Schuhen der Marke Nike Air Max Plus. Nun bittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07 11/89 90 57 78 um Zeugenhinweise.