Rassistische Beleidigungen Männer bedrohen zwei Afrikaner

Von zin 31. August 2018 - 12:39 Uhr

Die Polizei ermittelt, weil zwei Deutsche zwei Afrikaner beleidigt und bedroht haben sollen (Symbolbild). Foto: dpa

Erst fallen rassistische Beleidigungen, dann gibt es Drohungen mit dem Schlagstock – zwei Deutsche haben in Winnenden zwei Afrikaner angepöbelt.

Winnenden - Zwei Männer haben am Donnerstag in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) zwei Afrikaner angepöbelt. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 18.30 Uhr in der Marktstraße auf Höhe des Marktbrunnens. Die 40 und 41 Jahre alten Deutschen äußerten zunächst rassistische Beleidigungen gegenüber den 24- und 25-jährigen Männern, dann zog einer von ihnen einen Teleskopschlagstock und bedrohte die Afrikaner damit.

Mehrere Waffen sichergestellt

Polizisten trafen die Tatverdächtigen kurz darauf im Kesselrain an. Bei der Personenkontrolle stellten die Beamten mehrere verbotene Schlag- und Hiebwaffen wie Schlagring, Einhandmesser sowie Schlagstock sicher. Während der Kontrolle beleidigten die Deutschen die Afrikaner erneut und waren auch gegenüber Passanten verbal aggressiv. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Nummer 0 71 95/ 69 40 zu melden.

Vergleichbare Fälle aus Winnenden sind der Polizei einem Sprecher zufolge bislang nicht bekannt. Man gehe momentan von einem Einzelfall aus.