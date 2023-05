Unruhen in den USA

11 Die Ermordung von Martin Luther King (hier im Jahr 1963) hat in den USA 1968 schwere Unruhen ausgelöst, die mit den heutigen vergleichbar sind. Foto: dpa

Die Bürgerrechtlerin Jalane Dawn Schmidt hat in ihrer Stadt die Organisation „Black Lives matter“ mitbegründet. Sie sieht Parallelen zum Jahr 1968, als Martin Luther King ermordet war – mit einer Ausnahme.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Washington - Sie ist Dozentin für afroamerikanische Studien an der University of Virginia und Mitbegründerin der Organisation „Black Lives Matter“ in der Stadt Charlottesville. Wie erlebt Jalane Dawn Schmidt die aktuellen Unruhen nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd und den Reaktionen darauf?