Raser vor Gericht in Mannheim Tempo 110 statt 50 - Prozess nach Unfall mit Schwerverletzten

Von red/dpa/lsw 18. Dezember 2018 - 10:29 Uhr

Der Verursacher war bei dem schrecklichen Unfall viel zu schnell unterwegs. Foto: dpa

Unter Drogen verursachte ein Raser in Mannheim vor einem Jahr einen heftigen Unfall. Eine Frau trug dabei schwere Verletzungen davon. Nun muss sich der 24-Jährige vor Gericht verantworten.

Mannheim - Er soll unter Drogen bei Tempo 110 in der Stadt einen Unfall mit mehreren Verletzten verursacht haben - dafür muss sich ein 24-Jähriger vor dem Amtsgericht Mannheim verantworten. Wie ein Sprecher am Dienstag sagte, könnte im Laufe des Tages auch ein Urteil gesprochen werden. Zunächst sollten mehrere Zeugen und Sachverständige gehört werden. Der 24-Jährige soll vor gut einem Jahr in Mannheim unter Drogen in einer Kurve auf 110 Kilometer pro Stunde beschleunigt haben - erlaubt waren 50 km/h. Dabei verlor er die Kontrolle über den Wagen und stieß frontal mit einem anderen Auto zusammen. Danach kollidierten drei weitere Fahrzeuge mit den Unfallautos. Vier Menschen wurden verletzt.

Die Fahrerin des entgegenkommenden Wagens wurde nach Angaben des Gerichts schwer verletzt und ist seitdem auf Betreuung angewiesen. Ihre damals zweijährige Tochter wurde lebensgefährlich verletzt. Der junge Mann muss sich wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung in vier Fällen verantworten.