1 Die Polizei sucht Randalierer, die in der Nacht auf Dienstag durch die Innenstadt von Kornwestheim gezogen sind. Foto: dpa/Patrick Seeger

In der Nacht auf Dienstag haben bislang unbekannte Täter eine Spur der Verwüstung in Kornwestheim hinterlassen. Auf ihrem Streifzug durch die Stadt demolierten sie Autos, auch jede Menge Scheiben gingen zu Bruch.

Kornwestheim - Einbrüche, demolierte Autos, kaputt geschlagene Scheiben: In der Nacht auf Dienstag haben unbekannte Täter in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die Täter in der Nähe der Ravensburger Kinderwelt zuerst Zugang zu zwei Wohn- und Geschäftshäusern verschafft. Dort traten sie Türen zu Büroräumen auf und durchwühlten Schränke. Dabei nahmen die Einbrecher eine Kasse mit mehreren hundert Euro Bargeld mit, die sie in der Tiefgarage des Hauses gewaltsam öffneten. In der Garage beschädigten sie außerdem einen VW mit einem Feuerlöscher.

In der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße demolierten sie einige Zeit später insgesamt zehn Autos – ebenfalls mit Feuerlöschern. Auf ihrem weiteren Weg zerschlugen die Randalierer auch eine verglaste Haustür eines Mehrfamilienhauses, in einer weiteren Tiefgarage zertrümmerten sie die Scheiben eines Opels.

Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sicherten noch in der Nacht Spuren. Das Polizeirevier Kornwestheim, Telefonnummer 0 71 54 / 1 31 30, sucht Zeugen.