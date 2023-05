1 Links gegen Rechts am Sonntag in der Stadt – am 24. Mai stand die Polizei schon einmal dazwischen. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs, um eine Wiederholung der Randale zu verhindern. Auch am Sonntag gibt es für die Polizei keine Verschnaufpause.









Stuttgart - Zwei Nächte unter Hochspannung sind nicht genug: Die Großeinsätze gegen mögliche Ausschreitungen in der Innenstadt gehen am Sonntag in die Verlängerung. Zum Finale will der Landesverband der rechten AfD am Schillerplatz „gegen Plünderungen und für die Solidarität mit der Polizei“ demonstrieren – während nebenan auf dem Marktplatz das linke Bündnis Stuttgart gegen Rechts eine „rassistische Hetze stoppen“ will.