Randale am Bahnhof in Benningen und Marbach

1 Der Mann war zuerst in der S 4 auffällig geworden. (Symbolbild) Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Ein 47-Jähriger hat eine 15-Jährige in der S-Bahn belästigt. Zwei Männer eilten dem Mädchen zu Hilfe, woraufhin es zur handfesten Auseinandersetzung kam. Später fiel der Mann ein weiteres Mal in Marbach negativ auf.











Link kopiert



Ein 47-Jähriger hat am Samstagmorgen in der S 4 eine 15-Jährige verfolgt und sich schließlich mit zwei Männern geprügelt, die dem Mädchen zu Hilfe gekommen war. Später randalierte der Mann noch am Bahnhof in Marbach und griff auch dort wieder einen Passanten an.