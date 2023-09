1 Till Lindemann während eines Konzerts. Foto: imago images/Gonzales Photo

Im Juni wurde bekannt, dass Till Lindemann kein Ermittlungsverfahren in Litauen droht. Die dortige Staatsanwaltschaft soll nun angeblich gegen die Frau ermitteln, die erstmals schwere Vorwürfe gegen den Sänger erhob.











Nach einem Konzert von Rammstein in der litauischen Hauptstadt Vilnius waren in den vergangenen Wochen nach und nach zahlreiche Vorwürfe gegen Till Lindemann (60), den Sänger und Frontmann der Band, aufgekommen. Als erste Frau hatte Shelby Lynn im Mai Anschuldigungen erhoben. Sie veröffentlichte unter anderem Fotos von Blutergüssen an ihrem Körper. Wie nun bekanntwird, wird gegen sie laut eines Medienberichts mittlerweile in Litauen ermittelt.