Rainer Adrion: Der Kämpfer für den VfB-Nachwuchs wird 70

Rainer Adrion trägt den VfB Stuttgart im Herzen. Schon immer. Er hat selbst das Trikot mit dem Brustring übergestreift, war später erfolgreicher Trainer und Nachwuchschef beim Fußball-Bundesligisten. Seit gut 45 Jahren ist der ehemalige Profi Mitglied des Traditionsvereins von 1893 und engagiert sich aktuell als Präsidiumsmitglied (seit 2021) und Aufsichtsrat der VfB AG (seit 2020). Nun steht an diesem Sonntag ein Ehrentag an: Adrion wird 70 Jahre alt.

Ungebrochen ist dabei Adrions Lust, sich für den VfB zu engagieren. Einen bemerkenswerten Auftritt hatte er während der Mitgliederversammlung 2019. Sein kritischer Redebeitrag über die sportlich schwierige Situation und die verloren gegangene Identität des Vereins sprach vielen Anwesenden aus der Seele.

Das war der Startschuss, um sich beim VfB als Funktionär zu betätigen. Zuerst wurde Adrion in den Aufsichtsrat bestellt – mit der Unterstützung von Präsident Claus Vogt. Der frühere Auswahltrainer der deutschen U 21 gilt in dem Kontrollgremium als der Mann mit der Fußballexpertise. Später wurde er zusätzlich in das Präsidium gewählt, wo er mit Vogt und Christian Riethmüller die Geschicke des Vereins lenkt.

„Ich schätze Rainer Adrion als großartigen Menschen mit einem außergewöhnlichen Engagement für unseren Verein, mit einer klaren Meinung und Haltung. Ich danke ihm für alles, was er für unseren VfB geleistet hat und aktuell leistet“, sagt Vogt.

Ob nun als Trainer oder Funktionär – eines hat sich Adrion auf die Fahne geschrieben: die Jugend. Er ist der Kämpfer für den VfB-Nachwuchs. Immer wieder mahnt er an, die Eigengewächse zu stärken. Immer wieder verweist er darauf, auch den Mut aufzubringen, sie im Profibereich einzusetzen. Das wird er auch in den kommenden Jahren tun. Darauf können sich die VfB-Mitglieder und Fans verlassen.

„Er ist ein wichtiger Teil unseres Clubs“, führt Vogt weiter aus – und schickt stellvertretend für die VfB-Mitstreiter herzliche Geburtstagsgrüße über den Atlantik nach Florida, wo sich Adrion aufhält und mit der Familie feiert: „Mein lieber Vizepräsident, vergiss die 70, bleib so, wie du bist und dazu noch weiterhin glücklich und gesund.“