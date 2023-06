1 Im Hinterhof hat die Familie einige Hab­seligkeiten geparkt. Am 19. März wird der Gerichtsvollzieher vor ihrer Tür stehen. Foto:

Weil die alte Wohnung geräumt wird und sie keine neue finden, müssen ein Ehepaar und seine drei Kinder wohl bald in eine Flüchtlingsunterkunft ziehen­. Sie sind nicht die einzigen Verlierer in dieser Geschichte.









Stuttgart - Herr C. ist Katholik. Er glaubt an jene Wunder, von denen er jetzt dringend eines braucht. Am 19. März um 13 Uhr wird der Gerichtsvollzieher vor seiner Tür stehen. Spätestens dann müssen Herr C., seine Frau und die drei Kinder raus aus der 3,5-Zimmer-Wohnung. Raus aus dem Zuhause, in dem sie fast zehn Jahre gelebt haben. Raus aus Stuttgart-Ost, dem Viertel, in dem die jüngeren Kinder laufen und sprechen gelernt haben. Weg von der Schule, weg von den Freunden, weg von den vertrauten Wegen, weg von dem Ladengeschäft, in dem Frau C. putzt.