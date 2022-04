1 Die Polizei hat in Vaihingen-Horrheim einen Dieb festgenommen. Foto: dpa/David Inderlied

Ein 31 Jahre alter Mann, der im Kreis Ludwigsburg jede Menge Hygieneartikel gestohlen hat, muss sich nun äuberischen Diebstahls verantworten.















Weil er beim Flüchten einen Zeugen umriss und sich bei seiner Festnahme gegen Polizisten gewaltsam zur Wehr setzte, muss sich ein 31-Jähriger nun statt wegen eines einfachen Diebstahls wegen räuberischen Diebstahls verantworten. Der Mann hatte am Dienstag gegen 12 Uhr im Penny-Markt in Vaihingen-Horrheim (Kreis Ludwigsburg) mehrere Hygieneartikel in seinen Rucksack gepackt, an der Kasse bezahlte er aber nur eine Flasche Bier. Am Ausgang löste deshalb der Alarm aus, eine Mitarbeiterin sprach ihn darauf an.

Nach Diskussionen legte der Mann seinen Rucksack ab und wollte türmen. Ein 34-jähriger Kunde hielt ihn fest, die beiden Männer stürzten und verletzten sich leicht. In den Jackentaschen des Diebes fanden Polizisten weiteres Diebesgut.