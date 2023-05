1 Der Tümpel im Wald bei Ölbronn ist weiträumig abgesperrt. Foto: SDMG//Gress

In einem Wald in Enzkreis werden zwei Menschen tot aufgefunden – äußerlich unverletzt, aber direkt neben einem kleinen See. Muss man sich jetzt vor Killerseen fürchten?









Ölbronn-Dürrn - Eine Warnbake versperrt Wanderern den Weg in den Wald bei Ölbronn-Dürrn (Enzkreis). Dahinter ruht ein Tümpel, kaum 200 Quadratmeter groß. „Sausee“ nennen ihn die Einheimischen, weil hin und wieder Wildschweine zu Besuch kommen. Jetzt ist das Naturrefugium für Kröten und Frösche als „See des Todes“ in Verruf geraten. „Durchgang verboten! Lebensgefahr!“ steht auf einem Schild am Waldweg geschrieben.