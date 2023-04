Rätselhafte Entdeckung in Leonberg

1 Laut Polizei ist der Jeep einen Tag zuvor als gestohlen gemeldet worden. Foto: imago/Eibner/Drofitsch

Ein Spaziergänger entdeckt einen Jeep, der offensichtlich in einen Unfall verwickelt war und auf dem Dach lag. Von den Insassen gibt es an der Unfallstelle aber weit und breit keine Spur.









Diese Fahrt ist für einen Autodieb nicht sonderlich gut ausgegangen: Ein Spaziergänger hat am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr im Leonberger Gartengebiet „Feinau“ einen schwarzen Jeep gefunden, der auf dem Dach lag und offensichtlich in einen Unfall verwickelt war. Von Insassen war aber weder im noch um den Jeep herum eine Spur zu finden. Der Spaziergänger alarmierte die Polizei, die schnell herausfand, dass das Auto einen Tag zuvor in Bad Herrenalb im Landkreis Calw als gestohlen gemeldet worden war.

Von Feldweg abgekommen und überschlagen

Wie die Polizei vermutet, war der mutmaßliche Autodieb mit dem Jeep auf einem Feldweg südlich der Autobahn 8 und des Stadtteil Eltingens unterwegs, als er nach einer Rechtskurve aus unbekannten Gründen die Kontrolle über den Wagen verlor und mit einem Baum kollidierte. Der Jeep überschlug sich anschließend und blieb dann auf dem Dach liegen. Der oder die Insassen konnten sich wohl selbst aus dem Fahrzeug befreien und ergriffen die Flucht.

Die Polizei beschlagnahmte den Jeep, an dem ein Schaden von mehr als 7000 Euro entstanden war. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg war mit einem Fahrzeug und sechs Wehrleuten in die Einsatzmaßnahmen eingebunden. Die Ermittlungen dauern an.