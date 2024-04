Rätsel in Herrenberg

1 Das Kreuz steht unterhalb des Aussichtspunkts „Am Kapf“ bei Herrenberg. Foto: /nk

Es ist kaum möglich, dieses Kreuz zu übersehen. Es steht direkt neben dem Spazierweg, der von Herrenberg hinauf zum Naturfreundehaus und weiter zum Schönbuchturm führt. Doch wie kam es dort hin?











Wer vom Herrenberger Schlossberg aus hinauf in Richtung Schönbuchturm geht, dem springt es unweigerlich ins Auge: Ein mannshohes Holzkreuz auf einer Wiese direkt neben dem Weg. Blumen und ein weißes Tuch zieren es. Eine Bank in der Nähe lädt zum Verweilen ein. Daneben steht eine Bücherkiste – auf dem Deckel ein Zettel. Darauf zu lesen „Wieso steht hier ein Kreuz?“ und zwei Handynummern, für diejenigen, die Antwort auf diese Frage suchen. Nach kurzem Klingeln meldet sich Lisa Bornschein, Mitbegründerin des Vereins „Freunde Herrenberg – suchtfrei – heil leben“. Ihrem Mann Horst und ihr gehöre das Stückle auf dem das Kreuz steht. Beide sind Mitglieder der Süddeutschen Gemeinschaft in Herrenberg.