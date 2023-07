1 Jannik Steimle, der hier die wilde Hatz über Fellbacher Kopfsteinpflaster anführt, rollte nach knapp eineinhalb Stunden auch als Erster über die Ziellinie. Foto: Eva Herschmann/Eva Herschmann

Radprofi Jannik Steimle gewinnt das Elite-Stadtrennen am Freitag der Erstauflage von „Fast & Forest“ in Fellbach mit sechs Sekunden Vorsprung vor seinem Schweizer Teamkollegen Mauro Schmid.









Wenige Tage vor den Rad-Weltmeisterschaften in Glasgow, die am 3. August beginnen, gaben sich die Besten im Sattel auf dem Rundkurs durch Fellbach keine Blöße. 44 Radfahrer waren am Freitagabend ins Eliterennen gestartet. 35 kamen ins Ziel, und der Schnellste auf dem städtischen Rundkurs über regennasses Kopfsteinpflaster und Asphalt war Jannik Steimle. Der Radprofi vom belgischen Team Soudal Quick-Step hatte nach 50 Runden und rund 60 Kilometern einen Vorsprung von sechs Sekunden auf Mauro Schmid, seinem Teamkollegen aus der Schweiz. Und beide Fahrer gehen für ihre Länder bei den Titelkämpfen in Schottland in der Mixed-Staffel mit guten Aussichten an den Start.