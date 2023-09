1 Die Polizei geht davon aus, dass der Lastwagenfahrer nichts von dem Sturz mitbekommen hat. (Symbolbild) Foto: Imago//mix1

Ein Radfahrer musste in Großbottwar einem Lastwagen ausweichen. Dabei stürzte der 68-Jährige jedoch und verletzte sich schwer.









Ein Radfahrer ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Großbottwar schwer verletzt worden. Der 68-Jährige war gegen 8 Uhr in Richtung Oberstenfeld unterwegs, als er an einer nicht genauer bekannten Engstelle einem Lastwagen ausweichen müssen. Dabei geriet er jedoch zu weit nach rechts und stürzte mit seinem Rad. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer des Lasters davon nichts mitbekam und daher weiterfuhr.