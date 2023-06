1 Der Zähler auf der Römerstraße zeigt an, wie viele Radfahrer heute und seit der Eröffnung auf dem Radschnellweg unterwegs waren. Foto: privat

Die acht Kilometer lange Trasse zwischen Böblingen/Sindelfingen und Stuttgart ist landesweit die bislang einzige Radlerstraße dieser Art. Seit vier Jahren gibt es sie. Wie wird sie angenommen?









Wer auf dem Radschnellweg zwischen Stuttgart und Böblingen/Sindelfingen unterwegs ist, hat es womöglich schon einmal gesehen: das Zählgerät auf der Römerstraße zwischen dem Eichgehrensträßle und dem Jägerpfadsträßle. Es zeigt an, wie viele Personen den Radschnellweg am aktuellen Tag sowie seit der Eröffnung Ende Mai 2019 genutzt haben. Es sind viele: Dieses Jahr könnte die Millionenmarke geknackt werden. Doch reicht das, um die Ziele zu erreichen, die das Land für den Radweg festgelegt hat? Fließt doch in den Radweg nach wie vor viel Geld.