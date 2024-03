Radfahren in Stuttgart: Verkaufsverbot verunsichert Nutzer von Lastenrädern

Radfahren in Stuttgart

Negativschlagzeilen über die Sicherheit von Lastenrädern haben viele Menschen verunsichert. Nun gibt Anne Pelzer von einem Stuttgarter Fachgeschäft Tipps, worauf man beim Kauf und bei der Nutzung achten sollte.











Es gibt ein Satirevideo von Annalena Baerbock aus dem Bundestagswahlkampf 2021. Darin wird sie gefragt, was sie gegen die Klimaerwärmung tun will. Als Antwort sagt die Grünen-Politikerin in einer Dauerschleife: „Lastenräder, wir brauchen Lastenräder, Lastenräder, Lastenräder . . .“. Das Video ist nicht echt, die Sequenz ist zusammengeschnitten. Aber es zeigt doch, welche Bedeutung Lastenrädern zugeschrieben wird bei der Verkehrswende. Denn mit den (oft elektrisch angetriebenen) Fahrrädern, mit denen man Kinder, Einkäufe und schwere Gegenstände transportieren kann, sollen vor allem kurze, klimaschädliche Autofahrten ersetzt werden.