Radfahren in Stuttgart

1 Radfahren in Stuttgart ist an vielen Stellen noch immer eine Herausforderung. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Stadt Stuttgart beteiligt sich an einem Modellprojekt und plant Neuerungen in Vaihingen und Süd. Das hat Auswirkungen auf Autofahrer.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Landeshauptstadt Stuttgart will die Sicherheit für Radlerinnen und Radler verbessern. Dazu beteiligt sie sich an einem Modellprojekt der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK) und der Hochschule Karlsruhe. Laut einer Mitteilung geht es darum, dass Autofahrer die gesetzlich geforderten Abstände einhalten, wenn sie Radfahrer überholen, und das Radfahren generell sicherer zu machen.