1 Am Sonntag finden in Stuttgart die Deutschen Radmeisterschaften 2021 statt. (Symbolbild) Foto: imago images/Mario Stiehl/Mario Stiehl via www.imago-images.de

Am Wochenende steht die Region Stuttgart ganz im Zeichen des Radsports, wenn die Deutschen Radmeisterschaften 2021 ausgetragen werden. Am Sonntag könnte es aufgrund dessen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Ein Überblick.

Eigentlich war die Veranstaltung aufgrund der Coronapandemie ohne Zuschauer geplant, doch aufgrund der stetig sinkenden Inzidenz haben sich die Verantwortlich kurzfristig dazu entschlossen rund 250 Zuschauer – vor allem im Zielbereich in Degerloch – zuzulassen, die wenigen Tickets sind allerdings schon vergriffen.

Während am Samstag die Frauen und Männer an der Radrennbahn in Öschelbronn (Kreis Böblingen) mit den Einzelfahrten dran sind, starten die Rennen am Sonntag an der Filharmonie in Filderstadt (Kreis Esslingen). Von dort geht es in Richtung Stuttgart-Plieningen. Schließlich biegen die Teilnehmenden auf den 7,1 Kilometer langen Rundkurs ein, der über die Waldau in Degerloch führt. Der Zielbereich ist im Georgiiweg in der Nähe des Fernsehturms.

Verkehrsbehinderungen betreffen wohl nur einen kleinen Bereich

Die Stadt Stuttgart sowie die Polizei gehen davon aus, dass es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen kommen wird, bis auf einen Abschnitt in Stuttgart-Degerloch. „Die Teilnehmenden werden zwischen der Haltestelle Ruhbank und Schönberg auf der Mittleren Filderstraße unterwegs sein“, erklärt eine Sprecherin der Stuttgarter Polizei. In diesem Bereich könnte es im Straßenverkehr zu leichten Behinderungen kommen. „Alles in allem rechnen wir aber mit einem verkehrstechnisch ruhigen Sonntag“, so die Sprecherin weiter, da davon auszugehen sei, dass der Verkehr sonntags in diesem Gebiet sowieso überschaubar sei.

Übrigens: Das Brezel Race Stuttgart & Region, an dem alle Fahrradbegeisterten teilnehmen können, wird aufgrund der Pandemie auf das Ende der Sommerferien, den Sonntag, 12. September 2021, verlegt. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Veranstalters.