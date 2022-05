So ist der Terminplan fürs „Platinum Jubilee“

Das ganze Land eine einzige große Party: Das „Platinum Jubilee“ soll alles Dagewesene in den Schatten stellen. Großbritannien feiert, dass seine Queen in diesem Jahr sagenhafte 70 Jahre auf dem Thron sitzt. Bereits das ganze Jahr wird Elizabeth II. geehrt – mit einer neuen „Tube“ in London, der „Elizabeth Line“. Mit einer 15 Kilogramm schweren Sondermünze. Mit einer gewaltigen Baum-Installation vor dem Buckingham Palace.

Anfang Juni kulminieren die Feierlichkeiten dann in einer mehrere Tage andauernden Riesenparty. Vier Tage wird gefeiert. Den Freitag bekommen die Briten frei – ein Feiertag außer der Reihe. Die 96-jährige Queen hat vor, an so vielen Terminen der Sause wie möglich teilzunehmen und hofft darauf, dass ihre angeschlagene Gesundheit ihr keinen Strich durch die Rechnung macht.

Das ist das Programm der Partytage

Donnerstag, 2. Juni, „Trooping the Colour“: Die traditionelle Geburtstagsmilitärparade für Elizabeth II. wird jedes Jahr abgehalten. Aber diesmal soll sie größer und bombastischer werden denn je. 70 Flugzeuge und Helikopter werden über den Buckingham Palace fliegen.

Während die Flugzeuge über den Palast donnern, zeigt sich die Royal Family dem Volk auf dem Balkon des Schlosses. Allerdings werden vermutlich nur die „Working Royals“ dort stehen. Das bedeutet wohl, dass Prinz Harry, seine Frau Meghan und die Kinder Archie und Lilibet, die für das „Platinum Jubilee“ aus den USA anreisen, sich nicht der Menge zeigen.

Freitag, 3. Juni, Gottesdienst in der St. Paul’s Cathedral: In der gewaltigen St. Paul’s Cathedral in London gibt es am Freitagmorgen einen großen Dankgottesdienst, mit dem Elizabeths 70 Jahre auf dem Thron gefeiert werden sollen.

Samstag, 4. Juni, Epsom Downs Derby: Die Queen liebt alles, was mit Pferden zu tun hat. Sollte sie fit genug sein, wird Elizabeth II. das Pferderennen in Epsom besuchen. Vermutlich wird sie von Mitgliedern ihrer Familie auf die Rennstrecke begleitet – der pferdeverrückten Prinzessin Anne zum Beispiel.

Samstag, 4. Juni, „Platinum Party at the Palace“: Queen, Alicia Keys, Duran Duran, Andrea Bocelli – das Line-up für das große Konzert der BBC am Buckingham Palace ist hochkarätig. Vor fast 20.000 Zuschauern wird die legendäre britische Rockband Queen den Abend eröffnen, den Abschluss macht die Soul-Diva Diana Ross.

Zu dem Konzert auf drei Bühnen haben sich auch britische Prominente wie der Ex-Fußballstar David Beckham, der Naturfilmer David Attenborough oder die US-Open-Siegerin Emma Raducanu angesagt. Ganz sicher werden sich die Jung-Windsors – Prinz William, Herzogin Kate, die Sussexes, die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie und Prinzessin Annes Kinder Peter Phillips und Zara Tindall – diesen Abend nicht entgehen lassen.

Wer keine Karte bekommen hat, kann sich eine Picknickdecke schnappen und in einen öffentlichen Park um die Ecke gehen – das Konzert soll im ganzen Land auf Leinwänden in öffentlichen Grünanlagen bei kleineren Jubilee-Partys übertragen werden.

Sonntag, 5. Juni, „Platinum Peagant“: Auf der Londoner Prachtstraße „The Mall“ soll es am Sonntag einen großen Umzug geben, der die 70-jährige Regentschaft der Queen zum Thema hat. Tänzer, Musiker und andere Künstler machen bei dem kunterbunten Schaulaufen mit.

Aber nicht nur in der Hauptstadt steppt der Bär, im ganzen Land wird es am Sonntag Straßenfeste geben, um die Queen zu feiern.