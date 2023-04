7 Hartmut Engler und seine Bandkollegen feierten ihre „Generalprobe“ in Ludwigsburg. Foto: Werner Kuhnle

Pur spielten am Montagabend ihre „Generalprobe“ zum Auftakt ihrer neuen Tour in der ausverkauften Ludwigsburger MHP Arena.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Es ist ein Wiedersehen. Fünf Jahre lang, sagt Hartmut Engler, blieben Pur abstinent, gab die Band keine Hallenkonzerte. Nun sind sie zurück und beginnen ihre Arena Tour 2023 zuhause, in der Ludwigsburger MHP Arena. Natürlich ist sie restlos ausverkauft. Der Abend läuft als „Generalprobe“, soll aber ein vollwertiges Pur-Konzert sein. Die Show dauert deshalb auch weit mehr als zwei Stunden, bringt fast alle Hits der Band, einige neue Lieder, einige Überraschungen, einige Momente auch, in denen spürbar wird, dass nicht alles noch so ist wie früher. „In den letzten Jahren“, so Engler, „sind viele Dinge passiert, die uns selbst und die ganze Welt kräftig durcheinandergeschüttelt haben.“ Vor allem jedoch ist der Abend eine Feier für Pur und ihre Fans, schenkt unbeschwerte Stimmung, Gänsehautmomente.

„Keiner will alleine sein“ erschien im Oktober 2020 und eröffnet das Konzert. „Endlich können wir wieder zusammen sein“, singt Hartmut Engler – ein Text, dem man die Entbehrungen der Pandemiezeit deutlich anmerkt. „Persönlich“, ein Stück vom gleichnamigen neuen Album folgt, dann „Freunde“, ein Pur-Klassiker aus dem Jahr 1990.

Jubiläum steht vor der Tür

In zwei Jahren werden Pur ihr 40. Jubiläum feiern. Seit sie sich gründeten, als Bietigheimer Coverband Crusade, sind dann schon 50 Jahre vergangen. Hartmut Engler, 61 Jahre alt seit November, stieß 1976 hinzu. Drei Generationen Pur, sagt er seinen Ludwigsburger Freunden, stünden nun auf der Bühne: Da sind Bassist Joe Crawford, Gitarrist Rudi Buttas und Cherry Gehring, der das Keyboard spielt und zweite Singstimme bei Pur ist; da ist Matthias Ulmer am Piano und als musikalischer Direktor der Show; da ist Schlagzeuger Frank Dapper. Ganz neu dabei ist Severin von Sydow, der Jüngste im Club – „Ich kenne ihn, seit er sieben Jahre alt war“, verrät Hartmut Engler.

Von Sydows Gitarrenspiel prägt den Sound der Band entschieden mit, lässt viele Stücke härter, bissiger klingen. Hartmut Engler freilich bleibt der ewig große Junge mit der rauen Stimme, der da träumt vom „Abenteuerland“, der „Prinzessin“, der mit überschwänglicher Geste singt, „Hör gut zu“ und „Ich lieb dich“. „Wenn sie diesen Tango hört“, von 1989, zurückhaltend begleitet nur von Piano und Gitarre, ist ein Höhepunkt auch bei diesem Konzert. „Es ist das Lieblingslied meiner Mutter“, sagt Hartmut Engler und glaubt noch immer daran, sie säße nun „da oben“, feiere mit, sage: „Bub, guat hast’s gmacht“.

Bunter Mix des Repertoires

In Ludwigsburg unternehmen Pur eine Reise durch ihr ganzes Repertoire, graben Stücke aus, die sie lange nicht spielten, vermischen sie mit neuen Kompositionen. Und auch Rüdi, der größte Fan der Band, geboren mit dem Downsyndrom, ist dabei, wie immer, seit Jahrzehnten, wenn Pur im Großraum Stuttgart auftreten. Hartmut Engler singt sein Lied und rockt mit ihm.

„Kein Krieg“ stammt aus dem Jahr 1991 und wirft heute Fragen auf, die unbeantwortet bleiben. „Kein Krieg ist heilig, kein Krieg ist gerecht“, singt Engler. Hinter den Musikern leuchten Bilder von Kriegshandlungen, von Putin, von Hitler. Ist auch der Verteidigungskrieg der Ukraine ungerecht? Mit „Verschwörer“, einem Titel des neuen Albums, nimmt Engler alle aufs Korn, die in diese Kategorie fallen – Antisemiten, Islamophobe, Impfgegner. Er mimt sie mit starrem Blick– und doch fühlt er sich deutlich am wohlsten, wenn er zurückkehren kann, zu seinen Kindheitserinnerungen.

Die Sache mit dem Kopfschmuck

Aber er setzt ihn nicht auf, den Kopfschmuck, wenn er „Indianer“ singt. Das ist die eigentliche Überraschung des Abends. Wenige Tage zuvor noch sprach Hartmut Engler davon, dass er nicht verzichten möchte, auf das Requisit, das heute als ein Zeichen kultureller Aneignung gilt. Nun singt er von seinem Wunsch, Indianer zu werden, ohne eine Feder auf dem Kopf. Hat er seine Meinung geändert, wurde er umgestimmt? Er verrät es nicht. Er sagt nur, was er ebenfalls schon öffentlich sagte: „Dieses Lied handelt von Kindheitserinnerungen und nicht von den wirklich schlimmen Nöten der amerikanischen Ureinwohner.“

Und dann bittet er Naturally 7 auf die Bühne, die A-cappella-Gruppe aus New York, die den Abend als Vorband eröffneten. Sie werden Pur auf ihrer Tour begleiten, viele Fans werden also noch erleben, wie sie gemeinsam mit Hartmut Engler eine neue, sehr schmissige Version von „Funkelperlenaugen“ singen. Und Engler beginnt mit den Amerikanern prompt zu rappen: „Ludwigsburg, ist das geil!“ – so geht sein Text.

Ingo Reidl, Purs Keyboarder von Beginn an, löst schließlich Matthias Ulmer am Piano ab; Hartmut Engler singt “Hab mich wieder mal an dir betrunken“. In der Zugabe kommt die Sängerin Cassandra Steen auf die Bühne, singt mit Pur auch „Drachen sollen fliegen“ – und ganz zuletzt dann gibt es den größten Hit, „Lena“ von 1991. Einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Bands ist es wieder einmal gelungen, ihr Publikum restlos zu begeistern.