PS-Fotografen treffen sich in Böblingen: Motorworld prämiert beste Carspotter

1 Siegermotiv des diesjährigen Awards: Ferrari LaFerrari vor der Motorworld Foto: Aleksandr Pedanian

Die Motorworld in Böblingen prämiert zum dritten Mal die gelungensten Bilder sogenannter Carspotter – ambitionierte Fotografen exquisiter Automobile. Für sie entwickelt sich Böblingen immer mehr zum Szenetreff.











Die Böblinger Wolfgang-Brumme-Allee als Prachtstraße zu bezeichnen, mag an den meisten Tagen des Jahres übertrieben klingen. Doch wenn die Motorworld in Böblingen zum Saisonauftakt oder -ausklang einlädt, verwandelt sich die mehrspurige Straße zum Boulevard der automobilen Eitelkeiten. An der Kreuzung mit der Flugfeldallee tummeln sich dann Scharen sogenannter Carspotter – Fotografen mit Benzin im Blut (englisch: to spot – entdecken). Sie gieren danach, besonders ausgefallene Modelle vor die Linse zu bekommen. Zum dritten Mal prämierte die Motorworld am Donnerstag die talentiertesten von ihnen im Rahmen des Carspotter Awards.