1 Die Polizei konnte nur noch einen der Streithähne antreffen und ermittelt nun zu den weiteren Beteiligten und den Hintergründen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Mittwochmittag hat in Nürtingen (Kreis Esslingen) ein 18-Jähriger mit drei flüchtigen Bekannten gestritten. Dabei schlugen und traten die Männer aufeinander ein, auch ein eingreifender Zeuge wurde angegriffen.











In einem Supermarkt in der Europastraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) haben sich am Mittwoch vier junge Männer geprügelt. Auch ein eingreifender Zeuge und mehrere Weinflaschen wurden nach Polizeiangaben in Mitleidenschaft gezogen.