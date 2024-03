Fast-Entführungsfall in Böblingen: Vor dem Stuttgarter Landgericht hat am Morgen das Sicherungsverfahren gegen einen 52-Jährigen aus dem Kreis Böblingen begonnen. Der Mann berichtete von Anschlägen und, dass er sich verfolgt gefühlt habe. In dem Prozess geht es darum, die Schuldfähigkeit des Mannes zu klären.