Prozess um tödliche Schüsse bei Mercedes: Witwen nehmen dem Angeklagten seine Reue nicht ab

1 Am 13. Mai nahmen zahlreiche Kollegen und Angehörige vor der Ditib Moschee Sindelfingen Abschied von den beiden Opfern. Foto: dpa

Beim vierten Prozesstag zu den tödlichen Schüssen im Mercedes-Werk in Sindelfingen haben die Ehefrauen der beiden Opfer ausgesagt. Mit dem Täter gehen die Witwen hart ins Gericht.











Auch am vierten Verhandlungstag im Sindelfinger Mordprozess fließen Tränen. Die Ehefrauen der beiden Männer, die im Mai im Mercedes-Werk in Sindelfingen erschossen wurden, legen am Dienstagmorgen am Stuttgarter Landgericht die Rolle der Nebenklägerinnen ab und sitzen als Zeuginnen vor der Richterbank. Sie erzählen von ihren Ehemännern, berichten, wie es den Familienmitgliedern geht. Die Entschuldigung des Täters wollen sie nicht annehmen. „Er hat mir und meinen Kindern die Zukunft genommen“, sagt eine der Witwen.