1 In der Krawallnacht wurden zahlreiche Schaufensterscheiben beschädigt. Foto: dpa/Silas Stein

Nach Auswertung des Videomaterials ist sich ein Experte im Berufungsverfahren am Landgericht Stuttgart sicher, dass der 24-jährige Angeklagte in der Krawallnacht Polizisten attackiert und Geschäfte demoliert hat.











Link kopiert



Ein 24-Jähriger muss sich am Stuttgarter Landgericht verantworten, weil er in der Krawallnacht, die sich vom 20. auf den 21. Juni 2020 in der Innenstadt ereignet hat, randaliert haben soll. Ihm wird vorgeworfen, Gegenstände in Richtung Polizisten geworfen und Schaufensterscheiben eingetreten zu haben. Auch wegen seiner Vorstrafen war der Angeklagte im Herbst 2022 am Amtsgericht Stuttgart zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt wollen. Er legte dagegen aber Rechtsmittel ein. Daher der aktuelle Prozess.