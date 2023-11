Drama im Mordprozess: Tödliche Schüsse bei Mercedes vor Gericht abgespielt

1 Der Angeklagte sitzt wegen zweifachen Mordes auf der Anklagebank. Foto: Andreas Rosar

Vor dem Landgericht Stuttgart ereignen sich am zweiten Prozesstag um die tödlichen Schüsse im Mercedes-Werk in Sindelfingen emotionale Szenen. Es wird eine Sprachnachricht abgespielt, in der die Schüsse zu hören sind.











Link kopiert



Ein 23-jähriger Mann sitzt auf dem Zeugenstuhl im Stuttgarter Landgericht. Er ist geladen im Mordprozess gegen den 53-jährigen Angeklagten, der am 11. Mai im Sindelfinger Mercedes-Werk zwei Menschen erschossen hat. Der Zeuge schildert, wie er den Tag der Tat erlebt hat: Als Bereichsleiter der Firma Rhenus, bei der der Angeklagte angestellt war, ist er in dem Gebäude, in dem die Schüsse fielen – die Factory 56.