Prozess um Schüsse auf Plochinger Shisha-Bar: GPS-Sender an möglichem Tatauto

1 Im April 2023 wurden Schüsse auf eine Shisha-Bar in der Nähe des Plochinger Bahnhofs abgefeuert worden. Foto: SDMG/Kohls

In dem Prozess um die Schüsse auf eine Shisha-Bar in Plochingen gibt ein LKA-Mann Einblicke in die Ermittlungsmethoden. Zudem äußern sich Freunde und Bekannte der beiden Angeklagten.











Überwachungen, Observationen, GPS-Sender an verdächtigen Fahrzeugen: In dem Prozess um die Schüsse auf eine Shisha-Bar in der Nähe des Plochinger Bahnhofs hat am Montag ein Sachverständiger über Ermittlungsmethoden berichtet, die sonst vor allem aus Fernsehkrimis bekannt sind. Weitere Zeugen beleuchteten vor dem Stuttgarter Landgericht das private Umfeld der beiden 23-jährigen Angeklagten. Diesen wird versuchter Mord vorgeworfen: Im April 2023 sollen sie aus einem fahrenden Auto heraus Schüsse auf die Bar abgegeben zu haben. Der Wirt wurde durch zwei Streifschüsse verletzt.