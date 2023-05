1 Der Gewalttäter muss sich vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Foto: Lichtgut/Leif-Hendrik Piechowski

Der junge Mann auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts weiß selbst, dass er am 5. Oktober vergangenen Jahres im Freiberger S-Bahnhof großen Mist gebaut hat. Er war mit einem 20-jährigen Pleidelsheimer in Streit geraten, nachdem dieser sich in eine Auseinandersetzung mit dessen Freundin in der S-Bahn eingemischt hatte und helfen wollte. Zu Prozessbeginn hatte er selbst eingeräumt, dass er den Pleidelsheimer, so wörtlich, „ficken“ wolle, sobald dieser aussteige.