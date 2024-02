Prozess um Schlägerei in der S-Bahn: Drei Männer prügeln auf Christopher-Street-Day-Teilnehmer ein

Prozess um Schlägerei in der S-Bahn

1 Christopher Street day 2023 in Stuttgart. (Archivbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Vermutlich weil er schwul war, haben drei Männer im Jahr 2022 in der S-Bahn bei Stuttgart-Vaihingen auf einen 35-Jährigen eingeschlagen. Jetzt stand einer der Täter vor Gericht.











Der Haupttäter wird wohl nie gefasst werden, doch einer seiner zwei Mittäter stand am Dienstag vor Gericht: Er war dabei, als sie zu dritt auf einen wehrlosen Mann in der S-Bahn-Linie 1 bei Vaihingen einprügelten, vermutlich weil er schwul war. Der 35-jährige Geschädigte war vom Christopher Street Day 2022 in Stuttgart gekommen und hatte bei seiner Fahrt Richtung Böblingen eine Sonnenbrille des Daimler-CSD-Trucks getragen.