Prozess nach Schüssen in der Neckarvorstadt: Todesschütze muss zwölf Jahre hinter Gitter

1 Viel Polizei am Tatort in der Rosenaustraße Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Im April 2022 wurde ein 33-Jähriger in Bad Cannstatt auf offener Straße erschossen. Jetzt sind zwei weitere Männer am Landgericht Stuttgart wegen Mordes verurteilt worden. Der Fluchtwagen-Fahrer erhielt eine längere Haftstrafe als der Haupttäter.











Vier Männer sollen im April 2022 in der Cannstatter Neckarvorstadt einen 33-Jährigen gemeinschaftlich getötet haben. Das Opfer wurde auf offener Straße erschossen, wäre aber mutmaßlich auch einer tiefen Stichverletzung erlegen. Zwei der vier jungen Portugiesen wurden bereits in einem gesonderten Prozess wegen Raubmordes nach dem Jugendstrafrecht zu sechs beziehungsweise acht Jahren Haft verurteilt. Deutlich längere Gefängnisaufenthalte stehen den beiden anderen Männern bevor. Sie wurden am Mittwoch am Landgericht Stuttgart auch wegen Mordes, allerdings nach Erwachsenenstrafrecht, schuldig gesprochen.