1 Der 21-jährige Paketbote muss sich vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Foto: dpa/Marijan Murat

Showdown im Industriegebiet: Ein Paketbote fühlt sich von einem Radfahrer beleidigt, er rammt ihn und sticht zu. Jetzt wird er wegen versuchten Mordes angeklagt – denn seine Ausrufe bei der Attacke scheinen eindeutig gewesen zu sein.

Stuttgart - Ein Paketbote muss sich nach einer Auseinandersetzung mit einem Radfahrer wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Bei dem am Mittwoch (9 Uhr) startenden Prozess am Landgericht Stuttgart wird dem 21-Jährigen vorgeworfen, er habe den Radler verfolgt, gerammt und mit einem Messer auf ihn eingestochen. Zuvor soll der Radfahrer ihn an einer roten Ampel kritisiert haben.

Bei der Attacke Mitte Mai soll der beschuldigte Mann nach Zeugenaussagen unter anderem Sätze gerufen haben wie „Ich stech dich ab“ oder „Ich bring dich um!“. Zeugen sollen ihn schließlich dazu gebracht haben, von seinem schwer verletzten Opfer abzulassen.